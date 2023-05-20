بعد تأهل الأهلي.. موعد مباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - تقام مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد 4 يونيو بالقاهرة، بينما تجرى مباراة العودة الأحد 11 يونيو فى ملعب الفائز من الوداد وصن داونز.

ويترقب الأهلي الفائز فى مجموع مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي في المباراة النهائية، علمًا بأن لقاء الذهاب فى المغرب انتهى بالتعادل بدون أهداف.

تأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخه، بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 حيث أحرز هدف اللقاء حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز فى تونس بنتيجة 3-0، أحرزها بيرسي تاو "هدفين"، وهدف لمحمود كهربا.