22 لاعباً فى قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - اختار حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، 22 لاعباً فى قائمة الدراويش استعداداً لمواجهة حرس الحدود، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمباراة حرس الحدود كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، عبد الله جمال

الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم عرفات

الوسط: سيرجي أكا، عماد حمدي، محمد حسن

محمد مخلوف، محمد عبد السميع، عمر الساعي، محمود الشبراوي، أبو بكر حمزة، ياو أنور، أحمد مدبولي، كريم الديب

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامى

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 29 نقطة، حصدها بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفاً آخر.