شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى منتخب مصر بعد تأهل الوداد لمواجهة الأهلي فى نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صبَّ تأهل الوداد المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب صن داونز، فى مصلحة منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا. جاء ذلك بسبب خوض لاعبي الأهلي الدوليين مباراة الإياب فى النهائي يوم 11 يونيو بالمغرب، وهو نفس البلد الذى يحتضن مباراة مصر وغينيا فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية.

ويأتي خوض الوداد لإياب المباراة النهائية على ملعبه فى مصلحة منتخب مصر، بدلا من سفر اللاعبين من جنوب أفريقيا للمغرب بعد المباراة حال تأهل فريق صن داونز.

ويعفي تأهل الوداد اللاعبين الدوليين فى الأهلى من إرهاق السفر ويوفر وقتا لانضمامهم لمعسكر المنتخب، بعدما تقرر نقل مباراة مصر وغينيا إلى ملعب مراكش بالمغرب بقرار من الاتحاد الأفريقى.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2023، في نهائي مكرر لنهائي النسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، وتقام مباراة الإياب باستاد محمد الخامس فى كازابلانكا 11 يونيو.