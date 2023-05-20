شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لسيدات السلة 3×3 يفوز على ألمانيا ويتأهل لربع نهائي بطولة Women Series والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في المباراة الأولى أمام منتخب ألمانيا، صاحب المركز الرابع فى النسخة الماضية من البطولة والمصنف الثاني على مستوى العالم، ورغم تأخر منتخبنا فى النتيجة، إلا أن اللاعبات نجحن فى استعادة توازنهن، وتقديم عرض قوى، وحسم المباراة بنتيجة 16-15، لينجح منتخبنا فى تحقيق الفوز فى النهاية.

أما فى المباراة الثانية، والتي جمعت منتخب مصر بنظيره الأوكراني، فنجح الأخير فى تحقيق الفوز بنتيجة 20-12، ليحسم صدارة المجموعة لصالحه، بعد ضمان المنتخبان تأهلهما للدور ربع النهائي من البطولة.

ويخوض منتخب مصر مباراة الدور ربع النهائي فى الثانية والنصف ظهر غد، الأحد، أمام متصدر المجموعة الثالثة فريق يواندا الصيني.

ويقود منتخب مصر للسيدات محمد محروس المدير الفني، وتضم قائمة اللاعبات، كل من: هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوي، ورنيم الجداوي.