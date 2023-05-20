شكرا لقرائتكم خبر عن منسى وعبد الغنى وجمعة وجابر يخوضون تدريبات تأهيلية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل عمر جابر ومحمد عبد الغني وناصر منسي وعبدالله جمعة، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة فى مسابقة الدوري.
وأدى الرباعي تدريبات تأهيلية متنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم وأرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للفترة المقبلة.
وخاض لاعبو الفريق برنامجا تأهيليا خاصا، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي للاعبين، من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة لمدة 15 دقيقة سواء بالركض حول الملعب لعدة دقائق بالإضافة إلى جوانب أخرى في إطار التجهيز للمواجهة المقبلة.
وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خلال أداء الفقرة التأهيلية، واطمأن من علاء رجب مخطط الأحمال على حالة اللاعبين البدنية والاستعداد للفترة المقبلة.
عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب لم يشارك خلالها مجموعة اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة أسوان الأخيرة، وفقا لقرار خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني منعا لتعرضهم للاجهاد.
وحرص أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال التقسيمة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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