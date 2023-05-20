شكرا لقرائتكم خبر عن منسى وعبد الغنى وجمعة وجابر يخوضون تدريبات تأهيلية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عمر جابر ومحمد عبد الغني وناصر منسي وعبدالله جمعة، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة فى مسابقة الدوري.

وأدى الرباعي تدريبات تأهيلية متنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم وأرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب للفترة المقبلة.