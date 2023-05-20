شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يهزمن بطل الجزائر ويتأهلن لنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على مولودية الجزائر بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس، ليتأهل إلى النهائى.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره Cns النيجيرى بنتيجة 3/0 فى ربع نهائى البطولة الأفريقية. كما فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على الكحول الإثيوبي بنتيجة3/0 أمس فى دور ال 16 ، ليتأهل إلى ربع النهائى .

وحقق الزمالك الفوز الأربعاء على ليتو الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا .

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك فى الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة بجانب كلا من: الجيش الرواندي والجمارك النيجيري وليتو الكاميرونى.

جدير بالذكر أن فريق الجمارك لم يخض مباراته أمام بطل الكاميرون، إلا أنه خاض لقاء الزمالك الذى فاز به الأخير فى ثانى لقاءاته بعد الفوز على الجيش الرواندى.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخرا بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.