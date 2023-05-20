شكرا لقرائتكم خبر عن النهائي الثالث بين الأهلي والوداد.. والتفوق لبطل المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية 2023، فى نهائي مكرر للنسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وسبق والتقى الأهلي مع الوداد بنهائي أفريقيا مرتين عامى 2017 و2022، ويستعد لخوض المواجهة الثالثة فى النسخة الحالية 2023، حيث حقق بطل المغرب الفوز فى المواجهتين الماضيتين وتوج باللقب على حساب الأهلي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، وتقام مباراة الإياب باستاد محمد الخامس فى كازابلانكا 11 يونيو.

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 أحرزه حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز في تونس بنتيجة 3-0، أحرزها بيرسي تاو هدفين، وهدف محمود كهربا.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.

وصل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا أعوام:

1982: وفاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- 0، و1-1 في كوماسي.

1983: والتقى للمرة الثانية مع كوتوكو الغاني وتعادل الفريقان بالقاهرة دون أهداف، وفاز كوتوكو في كوماسي 1-0.

1987: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- 0.

2001: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-0.

2005: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-0.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-0.

2007: والتقى مع النجم الساحلي التونسي وتعادلا في سوسة دون أهداف، وفاز النجم الساحلي بالقاهرة 3-1.

2008: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-0 بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-0.

2017: والتقى مع الوداد المغربي وتعادلا بالإسكندرية 1-1، وفاز الوداد بالدار البيضاء 1-0.

2018: والتقى مع الترجي التونسي وفاز الأهلي بالقاهرة 3-1، وفاز الترجي في رادس 3-0.

2019-2020: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي بالدار البيضاء 3-0.

2021-2022: والتقى مع الوداد المغربي، وفاز الوداد بالدار البيضاء 2-0.

2022-2023: ويلتقي مع الوداد المغربي.

لعب الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 27 مباراة، فاز في إحدى عشرة مباراة وتعادل في إحدى عشرة مباراة وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور النهائي مطلع يونيو القادم، تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة يوم الأحد 11 يونيو في ملعب الفائز من الوداد وصن داونز.