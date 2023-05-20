شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يفوز على القناة ويخطف وصافة مجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق وادى دجلة فوزا مهما على فريق القناة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد القاهرة الدولى، فى ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني لكرة القدم. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب محمود دياسطى من ركلة جزاء احتسبها الحكم الدولى محمود البنا الذى أدار اللقاء.

بهذه النتيجة رفع فريق وادى دجلة رصيده إلى 50 نقطة لينتزع المركز الثانى فى ترتيب مجموعة القاهرة والقناة من السكة الحديد صاحب نفس الرصيد، بفارق الأهداف خلف زد المتصدر برصيد 53 نقطة، فيما بقى فريق القناة عند النقطة 46 فى المركز الرابع قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات.

وجاءت نتائج مباريات الجولة السادسة والعشرين فى مجموعة القاهرة والقناة كالتالي..

النصر 4 /1 الإعلاميين

السكة الحديد 0 /0 الترسانة

منتخب السويس 2 /0 الإنتاج الحربى

الاتصالات 1 /0 بورتو السويس

كهرباء الإسماعيلية 0 /2 زد

إيسترن كومبانى 2 /0 مستقبل سبورت

بتروجت 2 /3 العبور

وادى دجلة 1 / 0 القناة

ونستعرض المباريات المتبقية لرباعى المقدمة في مجموعة القاهرة والقناة المشتعلة في التقرير التالى..

زد "53 نقطة"

يواجه فريق زد كلا من المصرية الاتصالات "داخل أرضه"، منتخب السويس "خارج أرضه"، وادى دجلة "داخل أرضه"، السكة الحديد "خارج أرضه".

السكة الحديد "50 نقطة"

يلتقى السكة الحديد مع كل من القناة "خارج أرضه"، الإنتاج الحربى "داخل أرضه"، بورتو السويس "خارج أرضه"، زد "داخل أرضه"

وادى دجلة "50 نقطة"

يصطدم وادي دجلة بكل من الإنتاج الحربى "خارج أرضه"، بورتو السويس "داخل أرضه"، زد "خارج أرضه"، مستقبل سبورت "داخل أرضه".

القناة "46 نقطة"

يلتقى فريق القناة مع كل من السكة الحديد "داخل أرضه"، النصر "خارج أرضه"، الإعلاميين "داخل أرضه"، الترسانة "خارج أرضه".