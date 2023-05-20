شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار منتخب مصر للكرة الشاطئية فى كأس العرب قبل مواجهة عمان بالنهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، بعد قليل، منتخب عمان فى نهائي بطولة كأس العرب التى تستضيفها السعودية . وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب فلسطين فى مباراة الدور قبل النهائي 4 / 3، أحرزها الحسيني طه هدفين ومصطفى شيكا وحسان محمد هدف لكل لاعب. ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، ومحمد فوزى مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، وعباس حسانين المدلك وإسلام شاكر مدير المهمات. وتضم قائمة اللاعبين كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وإبراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبد الرحمن الشافعى ومحمد عبد النبى والحسينى طه.

وجاء مشوار منتخبي مصر وعمان في البطولة كالتالي:

FwkPWhsX0AA6iZ0 وجاء مشوار منتخبي مصر وعمان في البطولة كالتالي:

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