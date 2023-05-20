الوداد يطيح بصن داونز ويواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أطاح الوداد المغربي، بصن داونز الجنوب إفريقي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله معه إيجابيا 2-2، في لقاء الإياب على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، مستفيدا بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

أحرز ثيمبا زواني الهدف الأول لفريق صن داونز الجنوب أفريقي بالدقيقة 51 من زمن المباراة، ثم سجل أيوب العملود هدف التعادل لفريق الوداد بالدقيقة 73 من زمن المباراة.

وسجل بيتر شالوليلي الهدف الثانى لفريق صن داونز بالدقيقة 79، ثم أحرز موتوبي مفالا، لاعب الفريق الجنوب أفريقى التعادل لصالح فريق الوداد المغربي بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 83 من زمن المباراة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الوداد وصن داونز بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس، ليتأهل الوداد بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.

ومن المقرر أن يلتقى الوداد المغربى مع الأهلى، في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا حيث تقام المباراتين فى يونيو المقبل، الذهاب الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة الأحد 11 يونيو.