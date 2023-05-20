موعد مباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الأهلي، نظيره الوداد المغربي، بالقاهرة، يوم الأحد 4 يونيو المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة العودة الأحد 11 يونيو فى المغرب.

وأطاح الوداد المغربي، بصن داونز الجنوب إفريقي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله معه إيجابيا 2-2، في لقاء الإياب على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، مستفيدا بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

تأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخه، بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 حيث أحرز هدف اللقاء حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز فى تونس بنتيجة 3-0، أحرزها بيرسي تاو "هدفين"، وهدف لمحمود كهربا.