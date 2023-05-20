شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تتأهل إلى نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة السادسة عالميًا لسيدات الإسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر في الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الطيب في مباراة الدور نصف النهائي على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 12-10, 11-3, 11-7.

وتعد نور الطيب، هي الممثلة الوحيدة للإسكواش المصري بمنافسات السيدات بعد خروج 6 لاعبات من الأدوار السابقة.

وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال، و7 لاعبات في منافسات السيدات.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.