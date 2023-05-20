شكرا لقرائتكم خبر عن "الخلفية" تهدد مشاركة 3 لاعبين من حرس الحدود أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى ثلاثة لاعبين من فريق حرس الحدود من شد فى الخلفية، قبل مباراة فريقهم أمام الإسماعيلي غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأصيب محمود ممدوح ومصطفى صبحي والنيجيري إيمانويل بشد فى الخلفية خلال مباريات الفريق الأخيرة، ما يعنى الشك فى قدرتهم على اللحاق بمباراة الحرس أمام الإسماعيلي.

كما يفقد فريق حرس الحدود خدمات لاعبه إبراهيم القاضي أمام الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين بالدوري الأحد المقبل، للإيقاف.

وتلقى اللاعب البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم في مباراة الحرس الأخيرة، ما يعنى إيقافه في مواجهة الإسماعيلي والتي تعتبر أول اختبار للجهاز الفني الجديد بقيادة محمد مكي.

فى حين يعانى أحمد شديد قناوي مدافع فريق حرس الحدود من آلام فى السمانة، تهدد مشاركته فى مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، وينتظر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الجديد محمد مكي، التقارير الطبية الخاصة بجاهزية اللاعب للمشاركة في مباراة الإسماعيلي، حيث أجرى قناوي أشعة ومن المقرر عرضها من الجهاز الطبي على المدير الفني في الساعات القادمة.