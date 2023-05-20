شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن الدمرانى ومريم الخطيب يحصدان برونزية بطولة أفريقيا للسامبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد عبد الرحمن الدمراني، لاعب المنتخب الوطني للسامبو، الميدالية البرونزية خلال منافسات البطولة الأفريقية للسامبو في نسختها السابعة عشرة والمقامة في المغرب حتى 22 مايو الجاري في الدار البيضاء ويشارك بها 22 دولة من القارة السمراء.

وخسر البطل المصري عبد الرحمن الدمراني في منافسات السامبو سبورتيف وزن 71 كجم أمام بطل دولة مالي ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية، وذلك بعد فوزه على بطل النيجر ثم فوزه على بطل دولة وسط أفريقيا وأخيرا الهزيمة أمام بطل مالي.

كما توجت مريم الخطيب لاعبة المنتخب الوطني للسامبو بالميدالية البرونزية خلال منافسات البطولة الأفريقية للسامبو في نسختها السابعة عشرة والمقامة في المغرب حتى 22 مايو الجاري في الدار البيضاء ويشارك بها 22 دولة من القارة السمراء.

وفازت مريم الخطيب بالمركز الثالث والميدالية البرونزية منافسات السامبو سبورتيف وزن 59 كجم بعد الفوز على بطلة جيوبتي ثم الهزيمة أمام بطلة نيجيريا.

وتشارك مصر في النسخة السابعة عشر للسامبو بتسعة لاعبين بواقع 6 لاعبين و3 لاعبات وتضم قائمة اللاعبين محمد عزاز، أحمد عبد الباسط، عبد الرحمن الدمراني، محمد فتحي، عبدالرحمن عصفور، محمود سعيد المتناوي، فيما ضمت قائمة اللاعبات فاطمة عطا، إيمان هاني، مريم الخطيب.

ويترأس البعثة محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو مريم يحيي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ويرافق البعثة مريم يحيى إداري ومدرب والحكم الدولي زينب مأمون والحكم الدولي محمد مصطفى.

وتشارك في البطولة مصر، تونس، الجزائر، غانا، غينيا، بوركينا فاسو، مالي، سيراليون، جيبوتي، بنين، توجو، الكاميرون، جزر القمر، كونغو برازافيل، الكونغو الديمقراطية، النيجر، موريشيوس، أفريقيا الوسطى، أنجولا، سيشل، نيجيريا، موريتانيا.

وكان المنتخب الوطني للسامبو حصد 15 ميدالية متنوعة خلال فعاليات البطولة الإفريقية للسامبو السادسة عشر التي أقيمت في مدينة ياوندي بدولة الكاميرون خلال الفترة من 15-19 يوليو 2022 بمشاركة 15 دولة أفريقية وفاز لاعبو المنتخب الوطني للسامبو على 5 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية وسط منافسة قوة بين الدول الأفريقية المشاركة في المنافسات.