الوداد يقصي صنداونز ويضرب موعداً مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا



بلغ الوداد الرياضي المغربي، السبت، نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله على أرض مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين لمثلهما، في إياب الدور نصف النهائي.



تقدم صن داونز أولا عن طريق هدف أحرزه المهاجم ثيمبا زواني في الدقيقة 50، بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وضع بها الكرة عن يسار يوسف مطيع.



وتمكن الوداد من إدراك التعادل عند الدقيقة 72، إثر تمريرة مميزة من يحيى جبران ترجمها أيوب العملود برأسية أكثر تميزا إلى هدف أول للضيوف.



وبعد 7 دقائق فقط، نجح صن داونز في استعادة التفوق بهدف ثان من كرة عرضية قدمها ثابيلو مورينا إلى بيتر شالوليلي الذي لم يتردد في متابعتها داخل المرمى المغربي.



الوداد أبى أن يفقد لقبه وضغط بقوة حتى جاء التعادل بكرة خاطئة حولها موتوبي مفالا، مهاجم صن داونز، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 83.



بهذه النتيجة واصل الوداد حملة الدفاع عن لقبه ووصل إلى المباراة النهائية مستفيدا من تسجيل هدفين في معقل منافسه، حيث انتهى لقاء الذهاب بالدار البيضاء بالتعادل السلبي.



ويواجه الوداد في النهائي نظيره الأهلي في نهائي مُكرر للسنة الثانية على التوالي، بعد أن تأهل الفريق المصري على حساب الترجي التونسي بفوزه ذهابا وإيابا.



(الاناضول)