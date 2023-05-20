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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 5 / 2023 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية، ومنها، ارتياح فى منتخب مصر بعد تأهل الوداد لمواجهة الأهلي فى نهائي أفريقيا.

ارتياح فى منتخب مصر بعد تأهل الوداد لمواجهة الأهلي فى نهائي أفريقيا

صبَّ تأهل الوداد المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب صن داونز، فى مصلحة منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا. جاء ذلك بسبب خوض لاعبي الأهلي الدوليين مباراة الإياب فى النهائي يوم 11 يونيو بالمغرب.

منسى وعبد الغنى وجمعة وجابر يخوضون تدريبات تأهيلية فى الزمالك

واصل عمر جابر ومحمد عبد الغني وناصر منسي وعبدالله جمعة، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، السبت.

النهائي الثالث بين الأهلي والوداد.. والتفوق لبطل المغرب

يستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية 2023، فى نهائي مكرر للنسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد حسين الشحات.. اقرأ التفاصيل

يضع مسئولو النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، الرتوش الأخيرة على إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

المنتخب الأولمبى يبدأ معسكر الإعداد لأمم أفريقيا 12 يونيو

قرر روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، انطلاق معسكر الفراعنة 12 يونيو المقبل، قبل السفر لخوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب، المقرر انطلاقها 24 من الشهر ذاته.

أوسوريو يحدد مصير بلحاج مع الزمالك قبل نهاية الموسم

منح مسئولو نادى الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض حرية تحديد مصير المغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان المعار إلى الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

جهاز الأهلى يراقب مباراة صن داونز والوداد اليوم استعداداً لنهائى أفريقيا

يراقب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا والوداد المغربى، فى الرابعة عصر اليوم السبت، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ماذا قال رئيس الإسماعيلى للاعبيه قبل مواجهة حرس الحدود فى الدورى؟

وجه اللواء أبو بكر الحديدي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عدة رسائل خلال اجتماعه وأعضاء المجلس مع اللاعبين، لتحفيزهم ودعمهم على بذل قصاري جهدهم لعبور تلك المرحلة الحرجة.

فيوتشر يفتقد خدمات مروان محسن أمام سيراميكا بسب إصابة الوجه

تأكد غياب مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر، عن المشاركة مع فريقه فى اللقاء المقبل أمام سيراميكا، بعد تعرضه للإصابة بكسر فى الوجه خلال مشاركته فى تعادل فيوتشر مع سموحة بهدف لمثله فى الجولة الماضية بالدورى.

ناصر منسى يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل استعداداً للعودة لمباريات الزمالك

يخوض ناصر منسى مهاجم الزمالك المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي للتعافى من الإصابة التى لحقت به خلال الأسبوعين الماضيين، وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الضامة.

جهاز الأهلى يسابق الزمن لتجهيز محمد الشناوى بعد إصابة السمانة

يسابق الجهاز الطبي للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة الزمن لتجهيز محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر فنياً وبدنياً، استعداداً للمواجهات الحاسمة التى تنتظر فريقه خلال الفترة المقبلة.