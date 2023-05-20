شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفرض حظر إعلامي على لاعبيه حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استقر على فرض حظر إعلامي على لاعبيه في الفترة الحالية وحتى الانتهاء من خوض مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد الرياضي المغربي.

وأوضح المصدر أن قرار الجهاز الفني جاء من أجل فرض حالة من التركيز الشديد وعدم تشتت اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، لحين الانتهاء من خوض مباراتي نهائي أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية 2023، في نهائي مكرر لنهائي النسخة الأخيرة 2022 والتي توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 في مجموع المباراتين باعتبار أن مباراة الذهاب في المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، على أن تقام مباراة الإياب على استاد محمد الخامس في كازابلانكا يوم 11 يونيو.

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-صفر أحرزه حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز في تونس بنتيجة 3-صفر، أحرزها بيرسي تاو هدفين، وهدف محمود كهربا.

يترقب الأهلي الفائز في مجموع مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي في المباراة النهائية، علمًا بأن لقاء الذهاب في المغرب انتهى بالتعادل دون أهداف.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.

وصل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا أعوام:

1982: وفاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1983: والتقى للمرة الثانية مع كوتوكو الغاني وتعادل الفريقان بالقاهرة دون أهداف، وفاز كوتوكو في كوماسي 1-صفر.

1987: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2007: والتقى مع النجم الساحلي التونسي وتعادلا في سوسة دون أهداف، وفاز النجم الساحلي بالقاهرة 3-1.

2008: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2017: والتقى مع الوداد المغربي وتعادلا بالإسكندرية 1-1، وفاز الوداد بالدار البيضاء 1-صفر.

2018: والتقى مع الترجي التونسي وفاز الأهلي بالقاهرة 3-1، وفاز الترجي في رادس 3-صفر.

2019-2020: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: وفاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب إفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2021-2022: والتقى مع الوداد المغربي، وفاز الوداد بالدار البيضاء 2-صفر.

2022-2023: ويلتقي مع الفريق الفائز في مجموع مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.

لعب الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 مباراة، فاز في إحدى عشرة مباراة وتعادل في إحدى عشرة مباراة وخسر خمس مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا واستقبلت شباكه 21 هدفًا.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور النهائي مطلع يونيو القادم، تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة يوم الأحد 11 يونيو ضد الوداد.