شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما للإسماعيلى والحرس.. والفلال للمحلة وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي غد الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بإقامة مباراتين في غاية القوة والإثارة، حيث يلتقي حرس الحدود مع الإسماعيلي، فيما يواجه فريق بيراميدز نظيره غزل المحلة.

وأسندت اللجنة مباراة الحرس والإسماعيلي للحكم محمود ناجي، بينما يدير هشام الفلال مباراة بيراميدز وغزل النحلة وجاء طاقما المباراتين كالتالي:

ينزل فريق حرس الحدود ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي فقي السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسماعيلية، في لقاء يعد بالإثارة والمتعة ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

كما يستدرج فريق غزل المحلة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعبه، نظيره بيراميدز في مباراة حماسية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحلق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة.