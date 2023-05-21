شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سلة الأهلى رجال يهزم ريج الرواندى ويتأهل لنصف نهائى بطولة الـ"BAL" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية «BAL 3» بعد الفوز على فريق ريج الرواندي في النهائيات التي تقام في رواندا على مدار الأيام المقبلة.

أقيمت المباراة على صالة كيجالي أرينا، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب، ليحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 94-77، ليتأهل إلى المربع الذهبي، ويضرب موعدًا مع فريق استاد مالي يوم الأربعاء القادم.

شهدت المباراة أداءً قويًّا على صعيد الدفاع والهجوم والرميات الثلاثية والاختراق، فيما حرص الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش على تدوير اللعب، لمنح الفرصة للجميع خلال اللقاء والتحضير للمواجهات القادمة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره ستاد مالي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة الـ"BAL".

وغادرت أمس بعثة فريق الأهلى من القاهرة إلى كيجالى للمشاركة فى النهائيات وسط طموحات بالتتويج باللقب لهذه النسخة.

ونجح الأهلى في التأهل إلى نهائيات بطولةbal ، بعد خوض 5 مباريات في البطولة، ونرصد فى السطور التالية مشوار الأهلى فى التصفيات حتى الوصول للنهائيات.

حقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74.

حقق الأهلي الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72.

حقق الأهلى الفوز في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.

خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90.

حقق الأهلى الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة 80/70.