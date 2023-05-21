أخبار الأهلى اليوم السبت 20 / 5 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم السبت 20 / 5 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر استقر على فرض حظر إعلامي على لاعبيه في الفترة الحالية وحتى الانتهاء من خوض مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد الرياضي المغربي. وأوضح المصدر أن قرار الجهاز الفني جاء من أجل فرض حالة من التركيز الشديد وعدم تشتت اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، لحين الانتهاء من خوض مباراتي نهائي أفريقيا.

يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2023، في نهائي مكرر لنهائي النسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين. وتأهل الأهلي إلى نهائي أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي. كولر يُعيد محمود متولي لدعم دفاع الأهلي فى مباريات الدوري يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إعادة محمود متولي مدافع الفريق للحسابات الفنية فى مباريات الدوري المقبلة، بعدما غاب عن مباريات الفريق الأخيرة. وتماثل محمود متولي للشفاء من توابع الإغماءة التي تعرض لها في مباراة الرجاء المغربي بالقاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وكان جاهزاً للمشاركة بعدها، لكن مارسيل كولر فضّل عدم الدفع به. ثنائى وسط الأهلى مُهددان بالغياب عن إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا يواجه حمدي فتحي ومروان عطية، ثنائي خط الوسط في الأهلى، شبح الغياب عن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال الحصول على بطاقة صفراء فى ذهاب نهائي البطولة القارية. وينتظر الأهلى الفائز من الوداد المغربى وصن داونز الجنوب أفريقى لمواجهته في النهائي الأفريقي، وانتهت مباراة الذهاب بالمغرب بالتعادل السلبى، ويُقام لقاء العودة فى الرابعة من عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، فى جنوب أفريقيا ويقام نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 4 و11 يونيو المقبل حيث يقام الذهاب بالقاهرة والعودة خارج الديار.

يراقب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا والوداد المغربى، فى الرابعة عصر اليوم السبت، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريقين، انتظاراً لملاقاة الفائز منهم في المباراة النهائية لدوري الأبطال. وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 أحرزه حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز في تونس بنتيجة 3-0، أحرزها بيرسي تاو "هدفين"، وهدف لمحمود كهربا.

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