شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتأهل لمواجهة كريم عبد الجواد فى نهائى مانشستر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل الثنائي المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة، وكريم عبد الجواد لاعب زد، إلى الدور النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر في الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز علي فرج في مباراة الدور نصف النهائي على الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 12-10, 11-6, 11-9.

وفاز كريم عبد الجواد على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 3-1في مباراة استغرقت 78 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 11-9, 6-11, 11-9.

يذكر أن البطلة المصرية نور الطيب كانت قد تأهلت بمنافسات السيدات، عقب فوزها في مباراة الدور نصف النهائي على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 12-10, 11-3, 11-7.

وتعد نور الطيب، هي الممثلة الوحيدة للاسكواش المصري بمنافسات السيدات بعد خروج 6 لاعبات من الأدوار السابقة.