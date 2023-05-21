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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم السبت 20 / 5 / 2023، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار والأحداث الرياضية، أبرزها منتخب الشاطئية يهزم عمان 4 - 2 ويتوج ببطولة كأس العرب رسميا.

منتخب الشاطئية يهزم عمان 4 - 2 ويتوج ببطولة كأس العرب رسميا

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، لقب كاس العرب بالفوز على منتخب عمان بنتيجة 4 - 2 فى نهائي بطولة كأس العرب التى تستضيفها السعودية

ارتياح فى منتخب مصر بعد تأهل الوداد لمواجهة الأهلي فى نهائي أفريقيا

صبَّ تأهل الوداد المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب صن داونز، فى مصلحة منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا. جاء ذلك بسبب خوض لاعبي الأهلي الدوليين مباراة الإياب فى النهائي يوم 11 يونيو بالمغرب.

النهائي الثالث بين الأهلي والوداد.. والتفوق لبطل المغرب

يستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية 2023، فى نهائي مكرر للنسخة الأخيرة 2022 والتى توج فيها الوداد بعد الفوز بهدفين نظيفين.

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على تمديد تعاقد حسين الشحات.. اقرأ التفاصيل

يضع مسئولو النادي الأهلي، فى الوقت الحالي، الرتوش الأخيرة على إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

المنتخب الأولمبى يبدأ معسكر الإعداد لأمم أفريقيا 12 يونيو

قرر روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، انطلاق معسكر الفراعنة 12 يونيو المقبل، قبل السفر لخوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب، المقرر انطلاقها 24 من الشهر ذاته.

أوسوريو يحدد مصير بلحاج مع الزمالك قبل نهاية الموسم

منح مسئولو نادى الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض حرية تحديد مصير المغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان المعار إلى الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم بنية الشراء.

جهاز الأهلى يراقب مباراة صن داونز والوداد اليوم استعداداً لنهائى أفريقيا

يراقب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، مباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا والوداد المغربى، فى الرابعة عصر اليوم السبت، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.