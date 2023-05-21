شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 20-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 20-5-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: كشفت تقارير صحفية قطرية أن نادى الريان جدد مفاوضاته لضم أحمد سيد "زيزو" جناح فريق الزمالك والمنتخب الوطني لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

سيدات طائرة الزمالك يهزمن بطل الجزائر ويتأهلن لنهائي أفريقيا

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على مولودية الجزائر بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس، ليتأهل إلى النهائى.

واصل عمر جابر ومحمد عبد الغني وناصر منسي وعبدالله جمعة، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة فى مسابقة الدوري.

كشفت تقارير صحفية قطرية أن نادى الريان جدد مفاوضاته لضم أحمد سيد "زيزو" جناح فريق الزمالك والمنتخب الوطني لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشرف روقا "جوكر" وسط الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ30

يحتفل محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اليوم، السبت، بعيد ميلاده الـ 30، حيث إنه من مواليد 20 مايو 1993.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض المران الختامي مساء غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، بتصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب للمشاركة فى التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين فى حضور أعضاء الجهاز المعاون، على هامش المران الذى أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تنتظر الجماهير المتابعة لرياضة الكرة الطائرة المواجهة المرتقبة بين الزمالك ومولودية بوسالم التونسى "المنظم" فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس غدا الأحد.

منح مسئولو نادى الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض حرية تحديد مصير المغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان المعار إلى الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم بنية الشراء.