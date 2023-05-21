شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الحكيم يوقع لمركز شباب بسيون الصاعد لدورى الدرجة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مركز شباب بسيون الصاعد حديثا لدورى الدرجة الثالثة، فى التعاقد مع محمود عبد الحكيم نجم بتروجت والمصرى السابق، فى عمر الـ45 عاما لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

وأعلن مركز شباب بسيون عبر حسابه على "فيس بوك": "الحاوي فى بسيون.. وتتوالى الصفقات بقيادة المهندس محفوظ الشريف راعي الفريق ووفيق جمعة مدير الكرة، بعدما نجحوا في إتمام التعاقد مع الحاوي محمود عبد الحكيم ليمثل نادينا بدءاً من الموسم القادم ويكون أحد الركائز الأساسية وعناصر الخبرة في الفريق، ليساعدنا في تحقيق هدفنا المنشود، وذلك في حضور كل من: الكابتن إينو وتامر كالوشا وفتحي الملاح رئيس مجلس الإدارة.

ولعب محمود عبد الحكيم فى عدة أندية فى بطولة الدورى، أبرزها الإنتاج الحربى وبتروجت والمصرى البورسعيدى، بالإضافة إلى مركز شباب طامية وألو إيجيبت، قبل أن ينضم فى بداية الموسم فى الجهاز الفنى للمصرى بقيادة طارق سليمان بشكل مؤقت بعد رحيل إيهاب جلال، قبل التعاقد مع حسام حسن وجهازه.