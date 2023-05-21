شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة الشاطئية يسبق المغرب وليبيا وينفرد بالأكثر تتويجا بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح منتخب مصر للكرة الشاطئية أكثر من حقق اللقب برصيد 3 ألقاب في نسخ 1998 و2005 و2023، متخطيا منتخبي ليبيا صاحب اللقب في نسختي 2007 و2008، والمغرب صاحب اللقب آخر نسختين في2021 و2022.

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، لقب بطل كأس العرب بالفوز على منتخب عمان بنتيجة 4 - 2 فى نهائي بطولة كأس العرب التى تستضيفها السعودية

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب فلسطين فى مباراة الدور قبل النهائي 4 / 3، أحرزها الحسيني طه هدفين ومصطفى شيكا وحسان محمد هدف لكل لاعب.

ويرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من: أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، ومحمد فوزى مدرب حراس مرمى، والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، وعباس حسانين المدلك وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: زيزو الصباح ومحمد السيد وإبراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبد الرحمن الشافعى ومحمد عبد النبى والحسينى طه.