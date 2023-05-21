شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يكشف موقف الزمالك من تفعيل عقد بلحاج.. ويؤكد: نتمنى استمرار الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشافعى صالح، رئيس نادى أسوان، موقف الزمالك من تفعيل بند شراء المغربى أحمد بلحاج، لاعب الفريق المعار للزمالك، وموقف أيمن الرمادى مع أسوان.

قال الشافعى صالح، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لدينا عقد مع الزمالك بما يخص المغربى أحمد بلحاج، وهو فى الانتقالات الشتوية انتقال اللاعب إلى الزمالك معارا مقابل قيمة مادية معينة".

وأضاف رئيس أسوان: "ويحق للزمالك تفعيل بند الشراء النهائى بعد انتهاء بطولة الدورى بـ15 يوما وإرسال القيمة المالية المنصوص عليه فى العقد".

وتابع: "لا يجوز لنا أن نرسل أى خطابات للزمالك بشأن هذا الأمر طالما أن هناك عقدا يحكمنا فى هذه الصفقة، وحصلنا على قيمة إعارة بلحاج من الزمالك، وبند الشراء بقيمة 10 ملايين جنيه".

وعن أيمن الرمادى، قال: "عقدنا مع أيمن الرمادى لمدة موسم، ونتمنى أن يستمر معنا موسم قادم أو موسمين، لأنه قدم معنا مستوى مميزا ووضع الفريق فى مكانة جيدة، وجماهير أسوان تتمنى بقاء ابنها وننتتظر نهاية الموسم لكى نعرف رأيه".