شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد: تمنينا مواجهة الأهلى بنهائى أفريقيا.. وحمدى فتحى من أفضل لاعبى الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسن بنعبيشة، المدير الرياضي لنادي الوداد المغربي، عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال حسن بنعبيشة، خلال تصريحات تليفزيونية: "سعيد جدا بما حققناه، الوداد لم يكن في مستواه خلال مباراة الذهاب، ولكنه استطاع اقتناص بطاقة العبور من جنوب أفريقيا".

وأضاف: "تمنيت منذ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أن تكون المباراة النهائية بين الأهلي والوداد، الأهلي يضم لاعبين مميزين بين صفوفه مثل حسين الشحات".

وتابع: "المواجهة بين الأهلي والوداد ستلعب على التفاصيل الصغيرة من جانب المدربين، ومستوى الأهلي مع مارسيل كولر أصبح أفضل ويتطور منذ كأس العالم للأندية، وحمدي فتحي من أفضل لاعبي خط الوسط في قارة أفريقيا".