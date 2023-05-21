سقوط آرسنال في أرض نوتينغهام فورست يمنح لقب الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي

المنامة - ياسر ابراهيم -

ظفر مانشستر سيتي (قبل أن يلعب غداً أمام تشلسي) بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز بعد خسارة آرسنال أمام مضيفه نوتينغهام فورست صفر -1 اليوم السبت.



وسجل النيجيري تايوو أونيى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19.



ويحتل أرسنال مركز الوصافة بـ81 نقطة فيما يأتي نوتينغهام، الذي ضمن بقاءه رسمياً في دوري الأضواء، في المركز 16 بـ37 نقطة.



وستكون مواجهة مانشستر سيتي غداً الأحد أمام ضيفه تشلسي بطابع احتفالي بعد ضمان الفريق الأزرق السماوي التتويج بلقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة توالياً.