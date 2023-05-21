شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: مواجهة فاركو حساسة وصعبة وسموحة يعانى من الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن مواجهة فريق فاركو ستكون حساسة وصعبة، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وقال أحمد سامى للاعبين: إن مباراة فاركو ستكون صعبة لما يمتلكه فاركو من لاعبين يمتلكون قدرات فنية عالية والتى يأتى فى مقدمتهم الرباعى شكرى نجيب ورزقى حمرون وعمرو جمال بالإضافة لمحمود حمادة فى وسط الملعب.

وأضاف أحمد سامى أن وجود طارق العشرى على رأس القيادة الفنية لفاركو يصعب من المباراة، خاصة أنه كان المدرب السابق لسموحة، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد للخروج بنتيجة الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

ويعكف أحمد سامى على دراسة نقاط القوة والضعف عند فريق فاركو، من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، بعد التعادل الأخير أمام فيوتشر بهدف لمثله في مباراة الجولة الثامنة والعشرين من الدورى.

وتعد مواجهة سموحة مع فاركو مواجهة خاصة، حيث يقود فاركو طارق العشرى المدرب السابق لسموحة، قبل الرحيل عنه والتعاقد مع أحمد سامى الذى يمنى النفس بتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

ويعانى فريق سموحة من العديد من الغيابات والتى يأتى أبرزها حسام حسن مهاجم الفريق الذى أصيب بكسر فى عظمة شظية القدم، وتم عمل جبيرة على قدمه ويحتاج شهرا للعودة مجددا للملاعب، بالإضافة إلى محمد نادى لاعب الوسط الهجومى الذى يعانى من مزق فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن مواجهة فيوتشر التى أقيمت مساء الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.