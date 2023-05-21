شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى السابق: لم أتوقع هزيمة صن داونز .. والأحمر أقوى من الوداد 10 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث كيفين جونسون، مساعد مدرب النادي الأهلي السابق، عن تفوق الفريق الأحمر فنيا على حساب الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كيفين جونسون، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "شاهدت مباراة الأهلي والترجي، وأيضًا مباراة الوداد وصن داونز، وعندما أقارن بين المارد الأحمر والفريق المغربي، أؤكد أن الفريق المصري أفضل 10 مرات".

وأضاف: "توقعت أن يُقابل الأهلي صن داونز في النهائي، الفريق الجنوب إفريقي كان من المتوقع أن يكون قوياً على أرضه، لكن للأسف لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم في الشوط الأول".

وتابع: "كان من المتوقع أن يضعوا الوداد في مأزق ولا يعطون له الفرصة، لكن الفريق المغربي استطاع استغلال بعض اللحظات التي سمح لهم صن داونز بذلك، ولكنهم ليسوا أفضل من صن داونز".

واختتم المدرب السابق للأهلى: "الأهلى يملك نوعية من اللاعبين بشكل أفضل من الذين يمتلكهم الوداد ومجموعة لاعبي الأهلي أقوى 10 مرات من الوداد".