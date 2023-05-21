شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: معين الشعبانى مدربا للترجى وخالد جلال الأقرب لخلافته فى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد شوبير، أن التونسى معين الشعبانى، مدرب فريق سيرميكا، سيتولى تدريب الترجى التونسى، خلفا لنبيل معلول مدرب الترجى السابق.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه على "فيس بوك": "‏معين شعباني مديرا فنيا للترجي من جديد وخالد جلال الأقرب لخلافته في سيراميكا".

ويلتقى فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجارى، وتقام المباراة باستاد السلام فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة و الهزيمة في 8 مباريات.