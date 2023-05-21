شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مشاركة فالانتين مع الحرس أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع النيجيري الشاب فالانتين، مهاجم فريق حرس الحدود، لاختبار طبي أخير مساء اليوم السبت لمعرفة موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأحد بالدوري.

ويعانى فالانتين من الإصابة بكدمة في أنكل القدم، لحقت به في مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون، وخضع لأشعة وتأهيل خلال الأيام الماضية لكن موقفه من المشاركة أمام الإسماعيلي ما زال غامضا.

تحدث محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تذيل ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة وبات قريبا من الهبوط.

وقال مكي، في تصريحات لـ"الخليج 365": "في اجتماعنا الأول اليوم بعد رحيل أحمد أيوب، وجهنا له الشكر والتحية على كل ما قدمه للفريق منذ بداية الموسم، خاصة أنه لم يبخل بأي جهد لإعلاء مصلحة الفريق وتحسن نتائجه".

وأضاف مكي: "تعاهدنا على القتال حتى آخر مباراة، من أجل الحفاظ على تاريخ الحرس ومستوى اللاعبين، نعلم أن الفترة الماضية صادفنا سوء حظ كبير وغاب التوفيق عنا، وأيضا افتقدنا لبعض الخبرات على مستوى الحلول الفردية التي تسببت في خسارة العديد من النقاط".

وتابع: "لدينا ظروف صعبة نعانى منها، ونعلم مدى صعوبة المهمة، لكننا جاهزون للتحدي، ولن نتراجع عن أهدافنا، ولا يوجد استسلام لدى اللاعبين، لأن الحفاظ على صورة الحرس أمر يعلم أهميته كل الفريق".