موعد مباراة الزمالك وبطل تونس فى نهائى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد عاشور، لقاء قويا مع نظيره مولودية بوسالم التونسى "المنظم" فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس.

موعد مباراة الزمالك و بطل تونس

تقام مباراة الزمالك أمام بطل تونس فى تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق الزمالك إلى حصد اللقب فى هذه النسخة ليتوج بالبطولة الثالثة هذا الموسم بعد التتويج بالدورى الممتاز و كأس مصر مؤخرا .

تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز يوم الجمعة على نظيره الجيل الصاعد الجزائرى فى نصف نهائى البطولة بنتيجة 0/3.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك الفوز على نظيره جرين بافلو بطل زامبيا بنتيجة 0/3 فى إطار ربع نهائى المنافسة.

كما فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك الأربعاء على نظيره csv الكاميرونى بنتيجة 0/3، فى إطار دور الـ16 بعد الفوز على نظيره المرسى التونسى بنتيجة 3/2 فى إطار ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية.

ونجح فريق الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته على نافال النيجيرى بنتيجة 0/3.

ووصلت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس الأربعاء قبل الماضى استعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بكأس مصر والدورى مؤخرا.

كما يشارك أيضا فريق السيدات فى منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.