شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى يبلغ إدارة سيراميكا برغبته فى تدريب الترجى.. وطولان وجلال الأقرب لخلافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ التونسى معين الشعباني، المدير الفنى لفريق سيراميكا، إدارة النادى برغبته فى الرحيل لتولى القيادة الفنية لفريق الترجى ودفع الشرط الجزائي.

وعلى الفور دخل مسئولو نادى سيراميكا فى مفاوضات مع المدربين لخلافته، ومن الأسماء الأقرب لتدريب الفريق حلمى طولان وخالد جلال.

ويلتقى فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجارى، وتقام المباراة باستاد السلام فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة و الهزيمة في 8 مباريات.