شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ينهى استعداداته الليلة لمواجهة الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها غداً الاثنين باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الداخلية مرانه الأخير ثم يعلن علاء عبد العال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

آخر مواجهة جمعت بين نادي الزمالك مع الداخلية كانت فى الدور الأول من بطولة الدوري المصري للموسم الجاري، وانتهت بنتيجة المباراة بالتعادل 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.