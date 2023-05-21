شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً الليلة استعداداً لمواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تحت قيادة الكولومبي كارلوس أوسويرو، معسكر إعداد مغلقا استعدادًا لمواجهة الداخلية، المقرر لها غدًا الاثنثن، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى، لاسيما أن الفريق الأبيض كان حصل على راحة من التدريبات يوم الجمعة، بعد الفوز على أسوان بهدف دون رد، واستأنف الفريق تدريباته أمس السبت.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 46 نقطة، باحثًا عن مواصلة الانتصارات والزحف داخل المربع الذهبي، فيما يحتل الداخلية المركز الـ 16 برصيد 27 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز للهروب من شبح الهبوط.