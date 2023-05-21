شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 – 5 – 2029 فى الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بإقامة مباراتين فى غاية القوة والإثارة، حيث يلتقى حرس الحدود مع الإسماعيلي، فيما يواجه فريق بيراميدز نظيره غزل المحلة.

فى اللقاء الأول، يحل فريق حرس الحدود ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي فى السابعة مساء اليوم الأحد، باستاد الإسماعيلية، فى لقاء ملىء بالإثارة والمتعة ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

وفي المباراة الثانية، يستدرج فريق غزل المحلة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على ملعبه، نظيره بيراميدز فى مباراة حماسية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحلق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة.

بينما يأتي فيوتشر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 51 نقطة، ويليه فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

فيما يأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطل الدوري المصري الممتاز آخر موسمين متتاليين، المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة.