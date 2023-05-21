مرتضى منصور: الزمالك حقق 12 بطولة في موسم كارثي

الشارقة - اميمة ياسر -

استعرض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعزول، عدد البطولات التي حققتها القلعة البيضاء بعد عودته لرئاسة النادي منذ ما يقرب من عام ونصف.

وعبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، قال مرتضى: "بطولات الزمالك بعد عودتي لرئاسة الزمالك بعد التجميد، 12 بطولة في عام واحد".

وأضاف رئيس الزمالك المعزول: "12 بطولة في عام واحد، وادعى الفاشلون أنه موسم كارثي".

واختتم مرتضى منصور: "الزمالك حقق 12 بطولة في مختلف الألعاب خلال عام واحد، في ظل حبس رئيس النادي وعزله والحجز على الحساب البنكي للقلعة البيضاء وبه مبلغ 100 مليون جنيه".