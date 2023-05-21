شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب معين الشعبانى مع سيراميكا بعد الرحيل إلى الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ التونسى معين الشعباني المدير الفنى لفريق سيراميكا إدارة النادى برغبته فى الرحيل لتولى القيادة الفنيه لفريق الترجى ودفع الشرط الجزائي، وعلى الفور دخل مسئولو نادى سيراميكا فى مفاوضات مع بعض المدربين لخلافته ومن الأسماء الأقرب للتواجد حلمى طولان وخالد جلال.

وتولى معين الشعباني المسؤولية الفنية لسيراميكا فى 26 يناير الماضي، خلفاً لأحمد سامي مدرب الفريق السابق، وإجمالاً قاد الشعباني سيراميكا في 12 مباراة، حقق خلالهم الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراتين أيضاً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في 8 مباريات.

ويلتقى فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، وتقام المباراة باستاد السلام فى السابعة مساءً.