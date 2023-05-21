شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومولودية بوسالم فى نهائى بطولة أفريقيا لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بقيادة مديره الفنى أحمد عاشور، اليوم الأحد، لقاءً مهماً مع مولودية بوسالم التونسى "المنظم"، فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس، ويسعى فريق الزمالك لحصد اللقب فى هذه النسخة ليتوج بالبطولة الثالثة هذا الموسم بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر مؤخراً.

تقام مباراة الزمالك ومولودية بوسالم فى السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره الجيل الصاعد الجزائرى فى نصف نهائى البطولة بنتيجة 3/0. كما حقق الفوز على جرين بافلو بطل زامبيا بنتيجة 3/0 فى إطار ربع نهائى المنافسة.

ووصلت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس الأربعاء قبل الماضى إستعدادا لخوض منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بكأس مصر والدورى مؤخرا.

كما يشارك أيضا أيضا فريق السيدات فى منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.