شكرا لقرائتكم خبر عن التتويج بالسوبر والتأهل لنهائى أفريقيا.. حصاد الأهلى فى رحلة الغياب عن الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري المصري بلقاء إنبي فى الجولة 29 من المسابقة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، بعدما تأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى وضرب موعداً مع الوداد المغربى.

ويعود آخر لقاء للأهلي في الدوري منذ 17 أبريل الماضي، عندما انتصر على سموحة بنتيجة 2-0، ومنذ ذلك الحين خاض الأهلي 4 مباريات فى ربع ونصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي كأس مصر 2022 وكأس السوبر المصري.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

كما توج بطلا للسوبر المصري على حساب بيراميدز في اللقاء الذى أقيم على الأراضى الإماراتية.

واستقر كولر على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مبارياته الثلاث المقبلة بالدوري، أمام إنبى ثم الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.