شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحفز لاعبى المقاولون بالمربع الذهبى للفوز على الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسة تحفيزية مع اللاعبين على هامش المران اليومي للفريق استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري، وطالب شوقي غريب لاعبي المقاولون بضرورة مواصلة الانتصارات أمام الطلائع في اللقاء المرتقب، وذلك للتقدم نحو المربع الذهبي.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.
ويفصل المقاولون العرب عن المربع الذهبي 6 نقاط فقط، حيث يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول المسابقة برصيد 46 نقطة.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش، غداً الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكان المقاولون العرب قد استعاد مسار الانتصارات في الجولة الأخيرة بالدوري بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين.
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