شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يحفز لاعبى المقاولون بالمربع الذهبى للفوز على الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، جلسة تحفيزية مع اللاعبين على هامش المران اليومي للفريق استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري، وطالب شوقي غريب لاعبي المقاولون بضرورة مواصلة الانتصارات أمام الطلائع في اللقاء المرتقب، وذلك للتقدم نحو المربع الذهبي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.

ويفصل المقاولون العرب عن المربع الذهبي 6 نقاط فقط، حيث يحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول المسابقة برصيد 46 نقطة.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري، وكان شوقي غريب مدرب الفريق قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط بعد الفوز مؤخراً على حرس الحدود.

واستعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق طلائع الجيش في الدوري، وآخرها مواجهة فاركو التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء عماد النحاس قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش، غداً الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكان المقاولون العرب قد استعاد مسار الانتصارات في الجولة الأخيرة بالدوري بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين.