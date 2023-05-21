شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونور الطيب يترقبان إنجازاً جديداً فى الاسكواش.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الزوجان علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة السادسة للسيدات، إنجازاً جديداً فى اللعبة، بعدما تأهل الثنائي للمباراة النهائية ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة مانشستر فى الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ومن المقرر أن يلتقي علي فرج بمواطنه المصري كريم عبد الجواد في المباراة النهائية، فيما تواجه نور الطيب، البلجيكية نيلي جليس فى منافسات السيدات.

وسبق وتوج علي فرج ونور الطيب ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تعد أحد أكبر البطولات في اللعبة ليكونا أول زوجين يتوجان بلقب واحد فى نفس الرياضة.

وفى حال تتويج علي فرج وزوجته ببطولة مانشستر سيحصدان ثاني بطولة سوياً ضمن سلسلة بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش.

وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال، و7 لاعبات في منافسات السيدات.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.