قمة بين مانشستر سيتي وتشيلسي.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 21-5-2023، عدد من المباريات المباريات الهامة والقوية في بطولات ومسابقات مختلفة على مستوى العالم.

ففي الدوري المصري، يواجه بيراميدز فريق غزل المحلة، على ملعب الأخير، في إطار الجولة 29.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، تلعب اليوم قمة كبيرة بين مانشستر سيتي وتشيلسي، على استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري.

كما يخوض ريال مدريد مواجهة أمام فالنسيا، على ملعب ميستايا، في خضم الأسبوع 35 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويواجه فريق إنتر ميلان منافسه نابولي، على استاد مارادونا، ضمن مواجهات الجولة 36 من بطولة الدوري الإيطالي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

بيراميدز وغزل المحلة، 9:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

الإسماعيلي وحرس الحدود، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Ontime sports 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي وتشيلسي، 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium 1 hd.

وست هام وليدز، 3:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium 1 hd.

برايتون وساوثهامبتون، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium 2 hd.

الدوري الإسباني

ريال مدريد وفالنسيا، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports 1 hd.

رايو فاليكانو وإسبانيول، 3:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports 1 hd.

أتليتكو مدريد وأوساسونا، 5:15 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports 4 hd.

إشبيلية وريال بيتيس، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports 1 hd.

الدوري الإيطالي

نابولي وإنتر ميلان، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

ليتشي وسبيزيا، 1:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

تورينو وفيورنتينا، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

أودينيزي ولاتسيو، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان وأوكسير، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium 1 hd.

أجاكسيو ورين، 2:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports 2 hd.

ريمس وأنجيه، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports xtra 2 hd.

نيس وتولوز، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports 2 hd.

تروا وستراسبورج، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports xtra 1 hd.

بريست وكليرمونت، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium 3 hd.

لوريان ولانس، 6:05 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports 2 hd.

الدوري الألماني

ماينر وشتوتجارت، 4:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports 3 hd.

بوروسيا دورتموند وأوجسبورج، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports 3 hd.

باير ليفركوزن وبوروسيا مونشجلادباخ، 8:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports 3 hd.

البطولة العربية

الاتحاد المنستيري والمحرق، 8:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على alkass three hd.