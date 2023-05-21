شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ ترتيبات حضور الجماهير فى نهائى أبطال أفريقيا أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة، مخاطبة الجهات الأمنية للحصول على موافقتها بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 4 يونيو المقبل باستاد القاهرة، فيما تُقام مباراة العودة 11 من الشهر ذاته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب بتونس ثم كرر الفوز في القاهرة بهدف نظيف في مباراة العودة ، فيما تأهل الوداد على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل 2-2 في لقاء العودة بجنوب أفريقيا بعدما سبق وتعادل معه سلبياً بالمغرب في مباراة الذهاب.

على صعيد متصل، استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على تطبيق سياسة التدوير بين لاعبيه فى مبارياته الثلاث المقبلة بالدوري، أمام إنبى ثم الطلائع ثم سيراميكا، قبل خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ويرغب كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين لتجهيزهم فنياً وبدنياً استعداداً للمرحلة الحاسمة من عمر البطولات التى يشارك فيها المارد الأحمر، بجانب منح فرصة للعناصر الأساسية لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الإجهاد من جراء خوض 3 مباريات فى غضون 14 يوماً فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.