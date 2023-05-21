شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يشكر محافظ بورسعيد على دعمه ومتابعته لمشروع بناء الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، خالص شكره وتقديره للواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على متابعته المستمرة لمشروع بناء استاد النادى المصري الجديد.

وأشاد مجلس إدارة النادي بالزيارة الميدانية التى قام بها اللواء عادل الغضبان لمشروع الاستاد أمس، للوقوف على مدى تقدم حجم الأعمال في المشروع، واجتماعه بقيادات شركة وادي النيل للمقاولات القائمة على تنفيذ المشروع لحثهم على زيادة معدلات العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع خلال ثمانية عشر شهرا وتأكيد سيادته على استمرار جولاته التفقدية بشكل أسبوعي لمتابعة سير العمل.

كما وجه مجلس إدارة النادي الشكر للواء عادل الغضبان أيضًا على دعم محافظة بورسعيد لمشروع بناء الاستاد بمبلغ يقارب 260 مليون جنيه قامت المحافظة بالفعل بتسديد الدفعة الأولى منها والبالغة 50 مليون جنيه للشركة المنفذة في إطار حرص المحافظة على إتمام المشروع في أقل وقت ممكن.