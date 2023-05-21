شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة السلة فى جولة بمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور كأس العالم الخاص ببطولة العالم لكرة السلة مصر حالياً فى إطار جولة بالدول التي تأهلت منتخباتها للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة السلة، التى تقام فى الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2023 فى اليابان وإندونيسيا والفلبين.

ويشارك منتخب مصر لكرة السلة في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات ليتوانيا، مونتينجرو والمكسيك.

ويغادر مصر إلى أنجولا، وانطلق الكأس من الفلبين ليقوم بجولة حول العالم مرورًا بعدد 32 دولة مشاركة في البطولة، وذلك على مدار ثلاثة أشهر ، ليعود فى ختام الجولة إلى الفلبين .

وصعد منتخب السلة لكأس العالم بعد فوزه على نظيره التونسي 71-67، في التصفيات التي أقيمت في مدينة الإسكندرية، ضمن المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، التي أقيمت بمشاركة 12 منتخبا.

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