شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان سلامة تحقق برونزية بطولة البحر المتوسط للكاراتيه فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت نورهان سلامة، لاعبة منتخب الكاراتيه، الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة البحر المتوسط التى تقام فى تونس، لترفع رصيد البعثة المصرية إلى 9 ميداليات متنوعة.

وحققت البعثة المصرية حتى 9 ميداليات مقسمين إلى ذهبيتين، وفضيتين بالإضافة إلى 5 برونزيات .

حقق الذهبيات ياسين فرحات، ياسين دياب، والفضيات بلال شاكر، ومريم طارق، وعلى مستوى البرونزيات ريماس عاصى، وزياد مجدى، وإيمان أشرف، محمد أشرف، ونورهان سلامة.

وتستضيف مصر منافسات بطولة البحر المتوسط 2025، وذلك خلال اجتماع اتحاد البحر المتوسط الذى يقام على هامش البطولة .