شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن جاهزية رباعى الفريق لمواجهة الاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق السيد، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي المصري، جاهزية رباعي الفريق "عبده يحيى، عبد الرحيم دغموم، إلياس الجلاصي، وزياد كمال" لمباراة الاتحاد السكندري التي تجمع الفريقين غداً الاثنين بالدوري.

وقال طارق السيد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن رباعي الفريق بات جاهزاً من الناحية الطبية ومشاركتهم فى اللقاء يرجع لقرار المدرب، وأضاف مدرب المصري أن الفريق يضع كل تركيزه على لقاء الاتحاد ويعمل على تجهيز جميع اللاعبين في الوقت الحالي.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق مدرب الفريق، استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري، ومن المقرر أن يحسم ميمي عبد الرازق مصير العائدين من الإصابة، وفى مقدمتهم إلياس الجلاصي صانع ألعاب الفريق، من المشاركة فى اللقاء المرتقب، وذلك عقب المران الأخير للفريق داخل معسكره بالإسكندرية، مساء اليوم.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري فى السادسة مساء غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.