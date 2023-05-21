شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن جاهزية رباعى الفريق لمواجهة الاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق السيد، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي المصري، جاهزية رباعي الفريق "عبده يحيى، عبد الرحيم دغموم، إلياس الجلاصي، وزياد كمال" لمباراة الاتحاد السكندري التي تجمع الفريقين غداً الاثنين بالدوري.
وقال طارق السيد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن رباعي الفريق بات جاهزاً من الناحية الطبية ومشاركتهم فى اللقاء يرجع لقرار المدرب، وأضاف مدرب المصري أن الفريق يضع كل تركيزه على لقاء الاتحاد ويعمل على تجهيز جميع اللاعبين في الوقت الحالي.
ويحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.
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