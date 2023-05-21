شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عطا تتوج بالميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا للسامبو بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية فاطمة عطا، لاعبة المنتخب الوطني للسامبو، بالميدالية الذهبية خلال منافسات البطولة الأفريقية للسامبو فى نسختها السابعة عشرة والمقامة فى المغرب حتى 22 مايو الجاري فى الدار البيضاء ويشارك بها 22 دولة من القارة السمراء.

وفازت فاطمة عطا على بطلة المغرب فى مباراة دور النهائي للبطولة الأفريقية للسامبو في وزن 59 كجم سامبو كومباكت لتحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية.

ورفعت البعثة المصرية عدد الميداليات في البطولة الإفريقية للسامبو حتى الآن إلى 4 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبتين وميداليتين برونزيتين، وكانت الميداليتين الذهبيتين من نصيب محمد عزاز وفاطمة عطا، فيما كانت الميداليتين البرونزيتين من نصيب عبد الرحمن الدمراني ومريم الخطيب.

وتشارك مصر في النسخة السابعة عشر للسامبو بتسعة لاعبين بواقع 6 لاعبين و3 لاعبات وتضم قائمة اللاعبين محمد عزاز، أحمد عبد الباسط، عبد الرحمن الدمراني، محمد فتحي، عبدالرحمن عصفور، محمود سعيد المتناوي، فيما ضمت قائمة اللاعبات فاطمة عطا، إيمان هاني، مريم الخطيب.

ويترأس البعثة الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ويرافق البعثة كابتن مريم يحي إداري ومدرب والحكم الدولي زينب مأمون والحكم الدولي محمد مصطفى.

وتشارك في البطولة مصر، تونس، الجزائر، غانا، غينيا، بوركينا فاسو، مالي، سيراليون، جيبوتي، بنين، توجو، الكاميرون، جزر القمر، كونغو برازافيل، الكونغو الديمقراطية، النيجر، موريشيوس، إفريقيا الوسطى، أنجولا، سيشل، نيجيريا، موريتانيا.